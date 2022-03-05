Şırnak'ta durdurulan tırda 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ta arama yapılan tırda 64 paket içerisinde 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Cizre ilçesi Kurumcu jandarma yol arama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Aramalarda aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş çantalar içerisinde, 64 pakette toplam 33 kilo 88 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü İ.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

