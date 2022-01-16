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Şırnak'ta eğitime kar engeli

16.01.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta eğitime kar engeli

ŞINNAK (AA) - Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 2 ilçede yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

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