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Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

09.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, operasyonda 1550 personelin görev aldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 1550 personelin katılımıyla Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta, Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik koruculardan oluşan 121 timdeki 1550 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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