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Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

28.12.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 516 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Kış-13 Gabar-Karageçit-İnceler Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde başlatılan operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 516 personel ile 43 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

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İçişleri Bakanlığı Şırnak

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