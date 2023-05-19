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Şırnak’ta göçerlerin kullandığı karla kaplı yollar açılıyor

19.05.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aylardır karla mücadele eden ekipler, göçerlerin kullandığı yolları açmak için çalışıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası yolları kar nedeniyle kapanmış ve alternatif yol olarak kullanılan Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan Çalyan köyü yolu göçerlerin geçiş güzergahı olarak kullanılmaya başlanmıştı. Beytüşşebap İlçe Özel İdaresi ekipleri, yer yer kar kalınlığının 7 metreye kadar çıktığı bölgelerde tipinin biriktirdiği kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı. Aylardır kapalı olan Van-Şırnak yolu göçerler için tekrar ulaşıma açıldı.

Dozer operatörü İrfan Cin, günlerdir karla mücadele ettiklerini söyledi. Kaymakam Kemal Ülkü, İlçe Özel İdaresi Müdürü Seyit Gökçe ve şantiye şefi Cihat Akdağ’ın talimatları doğrultusunda göçerler gelmeden yolları açmaya çalıştıklarını belirten Cin, "Kar kalınlığı oldukça fazla. Günlerdir yollarda kar yığınlarını temizliyoruz. An itibarıyla Van ve Beytüşşebap arasındaki alternatif yol ulaşıma açıldı. Göçerler gönül rahatlığıyla yaylaya ulaşabileceklerdir’’ dedi.

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