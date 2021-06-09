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Şırnak'ta görev esnasındaki silah kazasında 1 asker şehit oldu

09.06.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta görev esnasındaki silah kazasında 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta görev esnasındaki silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, Yılmaz'ın şehit düşmesi dolayısıyla Twitter hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, "Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı da paylaşımında, şunları kaydetti:

"8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı Şırnak

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