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Şırnak'ta Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlandı

01.03.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Güvenlik ve huzur ortamı sağlandıkça her alanda faaliyet çeşitliliğimiz de artıyor. Hem kamu yatırımlarımız hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz artıyor"

Şırnak'ta 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü törenle kutlandı.

Havalimanları Güvenlik Memurları Derneğince, Cizre ilçesindeki bir otelde düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, derneğin kuruluşundan beri bu anlam günün ilk defa Ankara dışında Şırnak'ta kutlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Kadim bir şehir olan Şırnak 40 yıla yakın bir süre terör saldırılarında çeşitli sıkıntılar yaşadı. Cumhurbaşkanımız riyasetinde güvenlik birimlerimizin gayreti ile güvenlik ve huzur ortamını yakalamış bulunmaktayız" ifadesini kullanan Pehlivan, her geçen gün çok daha güvenli, huzurlu yıllara doğru hızla yol aldıklarını belirtti.

Pehlivan, "Güvenlik ve huzur ortamı sağlandıkça her alanda faaliyet çeşitliliğimiz de artıyor. Hem kamu yatırımlarımız hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz artıyor. İşte bugün olduğu gibi. Ulusal nitelik taşıyan derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri artık ilimizde yapılmaya başlanıyor. Umarım bu faaliyetler artarak devam edecek. Ev sahipliği yaptığımız için duyduğum memnuniyetini dile getirmek istiyorum. 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü'nü kutluyorum." dedi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Uysallı da 2012 yılında kurulan dernek tarafından bu anlamlı günün 9 yıl boyunca Ankara’da kutlandığını, bu yıl ise kutlama programını Şırnak'ta gerçekleştirdiklerini belirtti.

Törende daha sonra derneğin faaliyetlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı, pasta kesildi.

Törene, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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