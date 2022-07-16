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Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

16.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kentteki bir oto tamir ve yedek parça dükkanından farklı markalarda 21 fren balatası, 4 motor yağı, cep telefonu ve valiz çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Kimlik tespiti yapan ekipler, şüpheli M.E'yi yakaladı. M.E'nin yanında 16 fren balatası, 4 motor yağı, cep telefonu ve valiz ele geçirildi. Diğer şüpheliler K.A. (16) ile İ.U. (17) ise evlerinde gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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