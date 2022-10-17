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Şırnak'ta inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

17.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

Şırnak'ta inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın sıva işlemi sırasında işçilerin bulunduğu tahta iskele çöktü.

Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen İ.D. ve R.D. ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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İşçi Şırnak İnşaat iskele

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