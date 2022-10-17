Şırnak'ta inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi yaralandı

Şırnak'ta inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın sıva işlemi sırasında işçilerin bulunduğu tahta iskele çöktü.

Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen İ.D. ve R.D. ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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