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Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

AA AA
01.03.2024 14:45
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Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Atatürk Mahallesi'ndeki Menzil Camisi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Gruptakiler adına açıklama yapan Hüseyin Çimen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğini belirterek, saldırıların sona ermesini istediklerini söyledi.

Çimen, "Katliama karşı durmak İslami bir vecibe olduğu kadar vicdan sahibi her insan için de insani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle bu vahşetin sonlandırılması, mazlum Gazze ve Filistin halkının desteklenmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmek zorundayız. Zaman, birlik olma zamanıdır." dedi.

Gazze ve Filistin için atılacak her adımın anlamlı ve değerli olduğunu dile getiren Çimen, saldırıların durması için fiili, somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

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Şırnak Hüseyin Çimen basın açıklaması

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