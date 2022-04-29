YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza

Şırnak'ta kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza

29.04.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 34 kınalı kekliği kaçak avladıkları tespit edilen 7 kişiye 70 bin 802 lira idari para cezası verildi.

Beytüşşebap jandarma ve emniyet birimleri çeşitli tarihlerde kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde 34 kınalı kekliğe el koydu.

El konulan kınalı keklikler, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Avlanma mevsiminin dışında keklik avladıkları tespit edilen 7 kişiye toplam 70 bin 802 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, el konulan kuşları tekrar doğaya saldı, kafesler ise imha edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandıŞırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildiErzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
Kars'ta "Enderun" usulüyle teravih namazı kılındıKars'ta "Enderun" usulüyle teravih namazı kılındı
Anahtar Kelimeler:
Ceza Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
03:37
Sabah
05:08
Öğle
12:12
İkindi
15:59
Akşam
19:06
Yatsı
20:31

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazar

Şifa Eczanesi
Sirnakmerkez
Aras Eczanesi
Cizre
Baran Eczanesi
Silopi
Nas Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.