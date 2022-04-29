Şırnak'ta kaçak keklik avlayan 7 kişiye 70 bin 802 lira ceza

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 34 kınalı kekliği kaçak avladıkları tespit edilen 7 kişiye 70 bin 802 lira idari para cezası verildi.

Beytüşşebap jandarma ve emniyet birimleri çeşitli tarihlerde kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde 34 kınalı kekliğe el koydu.

El konulan kınalı keklikler, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Avlanma mevsiminin dışında keklik avladıkları tespit edilen 7 kişiye toplam 70 bin 802 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, el konulan kuşları tekrar doğaya saldı, kafesler ise imha edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz