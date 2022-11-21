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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 55 gözaltı

21.11.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1,53 gram metamfetamin, 14,84 gram eroin, 0,43 gram esrar, 10240 adet sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 25’i kaçakçılık, 16’sı asayiş, 13 şüpheli sahtecilik suçundan ve 1 şüpheli terör suçundan toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık

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