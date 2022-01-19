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Şırnak'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

19.01.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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