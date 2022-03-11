YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta kar yağışı ve sis etkili oldu

Şırnak'ta kar yağışı ve sis etkili oldu

11.03.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta kar yağışı ve sis etkili oldu

Şırnak merkezde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kent merkezinde yağmurun ardından etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının sürdüğü kentte, zaman zaman etkili olan sis görüş mesafesi 10 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, kar ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, kazaların meydana gelmemesi için sürücülere uyarılarda bulundu.

​​​​​​​Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandıŞırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
Şanlıurfa'da yağ stoku yapan 2 toptancı hakkında işlem yapıldıŞanlıurfa'da yağ stoku yapan 2 toptancı hakkında işlem yapıldı
Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandıKonya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:21
Öğle
12:25
İkindi
15:44
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Şırnak Nöbetçi Eczaneler11 Mart Cuma

Yağmur Eczanesi
Sirnakmerkez
Elif Eczanesi
Cizre
Sezer Eczanesi
Silopi
Tekçe Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karabasan gelmesini hafife almayın! Sık yaşanması durumunda...

Karabasan gelmesini hafife almayın! Sık yaşanması durumunda...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görmezden gelmeyin! Kokuyu aldığınız an...

Görmezden gelmeyin! Kokuyu aldığınız an...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.