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Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

21.02.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan geldiği belirlenen otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Stark" ile arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin buldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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