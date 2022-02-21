Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan geldiği belirlenen otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Stark" ile arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin buldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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