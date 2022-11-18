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Şırnak'ta pamuk üretimi devlet desteğiyle artıyor

18.11.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde bu yıl 39 bin ton pamuk üretildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerindeki ovalarda geçen yıl 45 bin dekarda 28 bin ton pamuk yetiştirildiğini, bu yıl ise 60 bin dekardan 39 bin ton verim alındığını söyledi.

Dekar başına geçen yıl ortalama 520 kilogram olan rekoltenin bu yıl 600 kilograma çıktığını belirten Demirel, pamuğun birinci ürün olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

Geçen yıl 174 çiftçiye 25 milyon lira destek verildiğine işaret eden Demirel, şöyle dedi:

"Bu yıl 211 çiftçimize 40 milyon lira destekleme gerçekleşti. Pamuk üretimiyle ülke ekonomisine 180 milyon lira katkı sağlandı. Bunların olması dışarıya göçü düşürüyor. Kadınlarımız daha önce Adana'ya gidiyordu, bugün aynı işi köyünde, ilçesinde yapıyor. İstihdamın bu şekilde sağlanması bizler için sevindirici. Pamuk ve yerfıstığında gün geçtikçe daha iyi noktalara geleceğiz. Burada kendi kendine yetebilen bir Şırnak yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için de destek ve çabalarımız devam ediyor."

Pamuk tarlasında çalışan 19 yaşındaki Mevlide Özkan da pamuk toplamayı severek yaptığını, kazandığı parayla aile bütçesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Zehra Tekin (18) de "Sabah işe gelip akşam evimize dönüyoruz. Bu da bizim için avantaj oluyor." diye konuştu.

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Çiftçi Şırnak Çukurova Silopi Tarım ve Orman Bakanlığı rekolte pamuk

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