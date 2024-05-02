Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen asker için tören düzenlendi

Duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Şehit Toktaş'ın cenazesi hava yoluyla Nevşehir'e uğurlandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirmişti.