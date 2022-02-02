Şırnak'ta PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın İdil ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün sivil yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 fişek ve şüphelilere ait cep telefonu ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

