YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

02.02.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın İdil ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün sivil yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 fişek ve şüphelilere ait cep telefonu ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandıŞırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
Tekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandıTekirdağ'da adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Adana'da eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındıAdana'da eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
12:29
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
18:59

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Çarşamba

Neşe Eczanesi
Sirnakmerkez
İbni Sina Eczanesi
Cizre
Tuncay Eczanesi
Silopi
Yaşam Eczanesi
Idil
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.