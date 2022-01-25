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Şırnak'ta polisten sokak hayvanlarına mama desteği

25.01.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta polisten sokak hayvanlarına mama desteği

Şırnak'ta polis ekipleri olumsuz hava şartlarında beslenme sıkıntısı yaşamamaları için sokak hayvanları için cadde ve sokaklara yem ve mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, karlı havada yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarını için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğun bulundukları birçok noktaya mama ve yem bıraktı.

Polisler karşılaştıkları sokak hayvanlarını da elleriyle besledi.

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