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Şırnak'ta "şal şapik" kumaşının üretimi gelecek nesillere aktarılıyor

24.06.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta öğretici Nesep Könü: - "Amacımız bu mesleği lise öğrencilerine aktararak meslek sahibi olmalarını sağlamak ve bu mesleğinin devamını getirmek" - Kursiyer Nujin Sevim: - "Kumaşın yapımı 15 çeşitli evreden geçiyor. Bir kumaşın tamamlanması yaklaşık bir ayı bulabiliyor. Usta öğreticilerimden en iyi şekilde yapımını öğrenmek istiyorum"

Şırnak'ta geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan "şal şapik" kumaşının üretimini yapan usta öğreticiler, deneyim ve birikimlerini Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine aktarıyor.

Şırnak ve Cizre belediyelerince 5 yıl önce şal şapik kumaşı dokumasının yaşatılması amacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde bu alanda 15 kadın usta öğretici yetiştirildi.

Doğal tiftikten üretilip, kök boya ile renklendirilen ve geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan şal şapik kumaşının dokumasını sağlamak amacıyla Valilik, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şırnak Üniversitesinin, Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) sunduğu projenin kabul edilmesiyle üniversite yerleşkesinde 500 metrekarelik alanda 15 dokuma tezgahında kadın usta öğreticiler kumaşın üretimini yapıyor.

Usta öğreticiler, deneyim ve birikimlerini Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 22 öğrenciye aktarıyor.

- Kumaş için patent başvurusu yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, AA muhabirine, kentin el sanatları kültürlerinden olan şal şapik kumaşının gelecek nesillere aktarılması için el sanatları bölümünü seçen öğrencilerin diplomalı dokuma ustası ve dokuma elemanı olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hedeflerinin şal şapikte ipliğin üretilmesi, renklendirilmesi aynı zamanda dokunan kumaşların tasarımı, dikimi ve o kumaşlardan kravat gibi farklı tasarımları ortaya çıkarmak olduğunu anlatan Şener, "Ortaya çıkardığımız ürünleri ülkemize tanıtmak istiyoruz. Ayrıca, kumaş için patent başvurusunda bulunduk." dedi.

El Sanatları ve Teknoloji Öğretmeni Mustafa Aslankılıç da 5 yıl önce başlattıkları çalışmayla şal şapik kumaşında 15 usta öğretici yetiştirdiklerini, kumaşın gelecek nesillere aktarılması için öğrencilere eğitim verdiklerini belirtti.

Kumaşın bir topunun 15 metreden oluştuğunu anlatan Aslankılıç, kumaşının üretiminin yaklaşık 20-30 gün sürdüğünü bildirdi.

- Kumaş 15 aşamadan geçiyor

Usta öğretici Gülnaz Hökenek Sönmez de 5 yıldır yapımını öğrendiği kumaşı gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını, aynı zamanda evlerine maddi destekte bulunduklarını aktardı.

Usta öğretici Nesep Könü de şal şapik kumaşının 15 aşamadan geçerek hazırlandığını ve çok emek isteyen bir iş olduğunu dile getirdi.

İşini severek yaptığını aktaran Könü, "Amacımız bu mesleği lise öğrencilerine aktararak meslek sahibi olmalarını sağlamak ve bu mesleğinin devamını getirmek. Biz bu mesleği yaparak bir ilki başardık. Zor olsa da severek yapıyoruz." diye konuştu.

Kurs gören öğrencilerden Nujin Sevim ise şal şapik kumaşının yapımının büyük emek isteyen bir iş olduğunu dile getirerek, "Kumaşın yapımı 15 çeşitli evreden geçiyor. Bir kumaşın tamamlanması yaklaşık bir ayı bulabiliyor. Usta öğreticilerimden en iyi şekilde yapımını öğrenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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