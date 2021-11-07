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Şırnak'ta şehit aileleri ve gaziler, İYİ Parti'li Türkkan'ı kınadı

07.11.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta şehit aileleri ve gaziler, İYİ Parti'li Türkkan'ı kınadı

Şırnak Şehit, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen federasyon üyeleri, şehit aileleri ve gaziler, "Şehit aileleri yalnız değildir" pankartı açarak, Siirt Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, güzergah boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türkkan istifa" sloganları attı.

Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan tarafından yapılan hakareti kınadıklarını söyledi.

Türkkan'ın milletvekilliğinden ve siyasetteki tüm görevlerinden istifa etmesini beklediklerini ifade eden Güngör, yapılan özrü de kabul etmediklerini belirtti.

Mehmet Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim şehit ailelerimize ve gazilerimize karşı saygısız eylem ve söylemlerde bulunursa bugün olduğu gibi Türkiye'deki bütün şehit ailelerini ve gazileri karşılarında bulacaklardır. Şırnak Şehit, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu olarak pazartesi günü şehit ailemize yaptığı hakaretten dolayı Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ceza alması için elimizden geleni yapacağız ve hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız."

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