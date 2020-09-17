Şırnak’ta şehit düşen Oğrak’ın yakınına devlet övünç madalyası verildi

Şırnak’ta şehit düşen Sabri Oğrak’ın yakınına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Şırnak Valiliği Gamer toplantı salonunda düzenlenen törende, 5 yıl önce Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Sabri Oğrak’ın öz geçmişi okundu. Törende konuşan Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, ülkenin bugünlere kolay gelmediğini, bu günlere gelinmesinde şehit ve gazilerin büyük payı olduğunu söyledi. Bugüne kadar terörle mücadelede şehitler verildiğini dile getiren Efendioğlu, "Şehitlerimiz sayesinde burada rahat bir şekilde oturuyoruz. Şehit Sabri kardeşimiz gibi, şehit polis, asker ve güvenlik korucularımız sayesinde bizler de bayrağımızı en tepede dalgalandırıyoruz. Şehit Cizre’de teknisyen olarak çalışıyordu, silahlı bir kuvvet değildi. Göreve gitmişti ama alçak terör örgütü sivil, polis asker dinlemeden silahlı saldırıda bulunuyor. Bu arkadaşımız da orada şehit oluyor. Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmıyor. Şehit Sabri Oğrak’ın devam ettirdiği dava bugün arkadaşlarımız tarafından da sürdürülüyor. Hiç terörist kalmayana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Akılları başlarındaysa gelirler teslim olurlar. Olmazlarsa birer, ikişer temizliyoruz. Bu devletten daha büyük kimse yok" dedi.

Törende daha sonra Vali Vekili Efendioğlu şehit Sabri Oğrak’ın madalya ve beratını ağabeyi Erdem Oğrak’a takdim etti.

