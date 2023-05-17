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Şırnak'ta şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

17.05.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Cevher Özgün, Uludere ilçesinin İnceler köyünde defnedildi.

Jandarma Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Özgün’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, İnceler köyüne getirildi.

Cenaze namazını İl Müftüsü Ahmet Dilek, köydeki camide kıldırdı. Cemaatin omuzlarında köy mezarlığına götürülen şehidin naaşı gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Cenazeye, Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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