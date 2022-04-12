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Şırnak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin vurulma anı kameraya yansıdı

12.04.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alanya Caddesi'nde önceki gün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Nuri Aslan'ın (55), vurulmasına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, eşi ile yürüyen Aslan'a bir kişinin silahla ateş açması ve çevredekilerin olaya müdahale etmesi görülüyor.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Aslan'ın, kuzeni Emin Aslan tarafından vurulduğu belirlendi.

Zanlı, ilçede saklandığı evde operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Emin Aslan tutuklandı.

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silahlı saldırı

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