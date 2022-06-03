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Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 500 keklik doğaya salındı

03.06.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 500 keklik doğaya salındı

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 kara çaylak ve bir kızıl şahin ile Gaziantep Keklik Üreme Tesislerinden alınan 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Vali Osman Bilgin, Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay ile 1950 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesi'ne geldi.

Vali Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban hayatının korunmasının öneminin iklim değişikliğiyle daha çok anlaşıldığını söyledi.

Kentin bundan sonra doğasıyla ön plana çıkacağını belirten Bilgin, Şırnak'ın turizmle, sporla, kültürle, sanatla, doğa sporlarıyla anılan bir bölge olması için her türlü katkıyı vereceklerini ifade etti.

Vatandaşların yaban hayatı konusunda duyarlı olmasını istediklerini dile getiren Bilgin, "Doğada şu an çok ciddi ceylan salımına bağlı olarak yaşayan hayvanlarımız var. Bunların sayısını artıracağız. Doğaya salacağımız kekliklerin de Şırnak'ımıza yeni güzellikler getirmesini diliyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah doğada hayvanlarımız daha çok huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürürler." dedi.

Bölge Müdürü Çiçek de zenginliği artırmak için belli aralıklarla doğaya hayvan salındığını belirtti.

Kekliklerin kene ve çeşitli haşaratları yiyerek doğaya katkı sağlayacaklarını söyleyen Çiçek, "Namaz Dağı'nda 500 keklik bırakacağız. Doğada tutunmalarını sağlayacağız. Şırnak'ta daha önce ceylanlarımızı salmıştık. Çok güzel bir şekilde yöre halkı ve güvenlik güçlerimizin sayesinde tutunum sağladı ve şu anda 113 ceylanımız var. Bunlarla birlikte doğada biyoçeşitlilik ve zenginliğimiz artıyor. Şırnak artık ceylanlarıyla, keklikleriyle anılır bir yer olsun istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra 500 kınalı keklik ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde vatandaşlar tarafından getirilen ve Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezinde tedavileri tamamlanan 2 kara çaylak ile bir kızıl şahin doğaya salındı.

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