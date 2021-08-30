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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

30.08.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Ağustos'ta merkez ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

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fetö pkk Şırnak

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Şırnak Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

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