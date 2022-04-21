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Şırnak'ta teröristlerin kullandığı 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi

21.04.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında roketatar ve lav silahının da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ile 200 el bombası ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar ve Cudi Dağı'ndaki PKK hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bölücü terör örgütünün kullandığı belirlenen 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi. Bu mağara ve sığınaklara gizlenmiş 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir roketatar, bir lav silahı, bir av tüfeği, 200 el bombası, 10 roketatar mühimmatı, bir aydınlatma mühimmatı, 5 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 2 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 sevk fişeği, bir keskin nişancı şarjörü, bir güneş paneli ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonların, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

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