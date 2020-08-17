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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 17.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10-16 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde çalışma yapıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli yakalanırken, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve tıbbi ilaç, 760 paket kaçak sigara, 48 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 42'si hakkında yasal işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, birinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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