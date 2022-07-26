Şırnak'ta yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Uğur yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Can Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Özbek köyü mevkisinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Merve Batmaz hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Uğur ile 11 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Batmaz'ın İdil ilçesinin Oyalı köyü Mevlana Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.



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