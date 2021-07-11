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Şırnak'taki Cudi Dağı havai fişeklerle aydınlandı

11.07.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'taki Cudi Dağı havai fişeklerle aydınlandı

Şırnak'ta huzur ve güven ortamının nişanesi olarak Cudi Dağı'nda havai fişek gösterisi düzenlendi.

Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde gündüz festival gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda yerel sanatçılar müzik dinletisi sundu.

Daha sonra Cudi Dağı bölgesinde huzur ve güven ortamının nişanesi olarak havai fişek gösterisi yapıldı.

Vatandaşlar havai fişek gösterisini cep telefonlarıyla da kaydetti.

Vatandaşlardan Zehra Çam, Şırnak halkının terör olaylarından dolayı 40 yıl sonra ilk defa Cudi Dağı'na çıktığını belirterek, "Şırnak halkı için önemli bir olay. Bu festival bizim için çok önemliydi ve çok güzel oldu. Festivalin düzenlemesinde emeği geçen Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a ve Belediye Başkanımız Mehmet Yarka'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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