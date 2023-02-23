Şırnak'tan depremzedelere konteyner desteği

Depremzedelerin barınma ihtiyacına da destek vermek için girişimde bulunan TSO üyeleri, Cizre Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika ile iletişime geçti.

Hayırsever işadamlarının desteğiyle fabrikada konteyner yapımına başlandı. Üretimi tamamlanan ilk 4 konteyner Cizre Kaymakamlığına teslim edildi.

Konteynerler, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Yıldırım, "Oradaki insanlarımız barınma ihtiyaçlarını gördük. Bir fabrika acilen kendi üretiminin dışında konteyner yapımına başladı. Üyelerimiz ile ilk etapta 20 konteyner alımı için sipariş verdik. İlk 4'ünü gönderdik." dedi.

