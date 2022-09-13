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Şırnak'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

13.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Şırnak'tan Pakistan'daki selzedeler için 1 tır yardım gönderildi.

Şırnak Valiliği organizasyonunda hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi selden etkilenen Pakistan'a uğurlandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen programda, sel felaketinden etkilenen Pakistan için toplanan yardımlar AFAD gönüllülerince araca yüklendi.

Vali Osman Bilgin, selden en fazla zararı sivil halkın gördüğünü, kırsal kesimlerde yaşayanların gıda temin etmekte zorlandığını söyledi.

Sel felaketinden etkilenen Pakistan'a Şırnak'tan da yardım eli uzatmak için çalıştıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Pakistan halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanlığımızca başlatılan yardım kampanyamıza Şırnak'tan da büyük destek geldi. 1000 gıda paketi, 400 hijyen paketi yüklü yardım tırımız bugün yola çıkıyor. Kampanyamıza destek veren kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm hayırsever Şırnaklılara yürekten teşekkür ediyorum."

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Şırnak Pakistan afad

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