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Sırp basınından Beşiktaş yorumu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 24.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün akşam Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan Partizan-Beşiktaş maçı, ülke basınında geniş yer aldı.

Sırp basınından Beşiktaş yorumu

1-1 sona eren maçta Partizan'ın ortaya koyduğu performansı ve cesur oyunu öven Sırp basını, takımlarının İstanbul'daki rövanş maçında turu geçebileceğini düşünüyor.

"Blic" gazetesi, "İstanbul üzerinden Avrupa Ligi'ne" başlıklı haberinde, "cesur" Partizan'ın evindeki maçta sahadan beraberlikle ayrılsa da İstanbul'daki rövanş maçında turu geçebileceği ifade edildi.

"Vecernje Novosti" gazetesi ise "Siyah-beyazlılar (Partizan) İstanbul Boğazı'nda şans arayacak" başlığıyla yayımladığı haberde, Partizan'ın Beşiktaş'a karşı iyi ve cesur oynadığı, ancak bunun net bir sonuç almak için yeterli olmadığı aktarıldı.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı "TANJUG" da maçla ilgili haberinde, "Belgrad'da beraberlik, nihai karar İstanbul'da" ifadelerine yer verdi. Belgrad'daki Partizan Stadı'nda dün gece oynanan ve Ricardo ile Tolgay Arslan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçın rövanşı, 30 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş partizan UEFA Avrupa Ligi

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