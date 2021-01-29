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  4. Sırtlarında taşıdıkları yem torbaları ile yaban hayvanlarına yem bıraktılar

Sırtlarında taşıdıkları yem torbaları ile yaban hayvanlarına yem bıraktılar

29.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kış şartları nedeniyle yüzlerce kuş türünün yaşadığı sulak alanlara sırtlarında taşıdıkları yem torbaları ile yem bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kış şartları nedeniyle yüzlerce kuş türünün yaşadığı sulak alanlara sırtlarında taşıdıkları yem torbaları ile yem bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devan ediyor. Van Gölü havzasında yaşayan yüzlerce kuş türü için yem bırakma çalışmaları aralıksız devam ederken görevliler, araçların giremediği alanlara yabani kuşlar için sırtlarında taşıdıkları yem torbaları ile yem bırakılıyor.

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