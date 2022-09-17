Şişecam’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatan CareforNext Mikro web sitesi yayında

İSTANBUL (AA) - Şişecam, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını özel olarak hazırladığı mikro web sitesi üzerinden paylaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik stratejisi "CareforNext’i, ‘Gezegeni Koruyan", "Toplumu Güçlendiren" ve "Yaşamı Dönüştüren" odakları doğrultusunda ileriye taşımaya devam ediyor.

Bu amaçla CareforNext mikro web sitesini hayata geçiren Şişecam, sürdürülebilirlik alanındaki tüm faaliyetlerini şeffaf bir şekilde paydaşlarına aktarmayı hedefliyor.

Şişecam’ın, tüm paydaşlarıyla etkileşimde bulunmak ve sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi sağlamak üzere tasarladığı https://sustainability.sisecam.com/tr adresli sitede, CareforNext yaklaşımının detayları, Şişecam’ın sürdürülebilirlik odağıyla üretilen geri dönüşümlü, ileri teknolojili ürünleriyle ilgili bilgiler, bu ürünlerin tanıtım videoları, şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve bu alandaki haber-duyuru ve etkinlikler yer alıyor.

Şişecam, sitenin "A’dan Z’ye Sürdürülebilirlik" bölümünde yatırımcılarıyla olan sürdürülebilirlik ilişkisini anlatarak bu konudaki politikalarını ve dokümanlarını paylaşıyor. Şirket, sürdürülebilirlik raporlarının yanı sıra, farklı faaliyet alanlarında hizmet veren markalarının raporlarını da bu site aracılığıyla paydaşlarına sunmayı planlıyor.

GRI metodolojisine dayalı belirlemiş olduğu öncelikli hedefler doğrultusunda her yıl gelişimini gözlemleyen ve şeffaf bir biçimde raporlayan Şişecam, CareforNext mikro web sitesiyle sürdürülebilirlik konusunu nasıl ele aldığını paydaşlarına aktarmayı hedefliyor.

2021'de, sürdürülebilirlik öncelikleri olan "gezegeni koruma", "toplumu güçlendirmek" ve "yaşamı dönüştürmek" için üstlenmeyi taahhüt ettiği sorumlulukların yol haritası niteliğinde olan 2030 CareforNext stratejisini duyuran Şişecam, farklı alanlarda daha iyi bir dünya hedefiyle ortaya koyduğu bu vizyonu, hammadde tedarikinden üretime, satıştan müşterilerine, değer zincirinde yer alan tüm paydaşlarını ve süreçlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şişecam, sürdürülebilirlik yaklaşımını, dünyada konulan üretim standartlarına uyum sağlamak adına yerine getirmesi gereken bir zorunluluk değil, önemli bir sorumluluk olarak ele alıyor ve “Sürdürülebilir Gelecek” kavramını en büyük önceliği olarak görüyor.

