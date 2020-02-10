Sisi lakaplı Seyhan Soylu üçüncü evliliğini Fahri Yazıcı ile yaptı

Bir dönem ünlü isimlerin menajerliğini yapan Sisi lakaplı trans birey Seyhan Soylu, üçüncü kez evlendi. 47 yaşındaki Soylu, Rizeli iş adamı Fahri Yazıcı ile İslami usullere göre dünya evine girdi. BAŞÖRTÜSÜ TAKTI Rize'nin Çayeli ilçesinin tanınmış ailelerinden Yazıcılar'a gelin giden Seyhan Soylu, 35 yaşındaki Fahri Yazıcı ile imam nikahı kıydı. Soylu'nun Yeşilkoy'deki evinde kıyılan nikahta dini ritüeller yerine getirildi. Nikah öncesi evde imam eşliğinde; Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı. Tasavvuf ekibi eşliğinde ilahiler okundu ve semazen gösterisi yapıldı. Soylu, törende başörtüsü ve peçe taktı. "ARTIK MUHAFAZAKAR HAYAT SÜRMEK İSTİYORUM" İkilinin yakın dostlarının katıldığı nikah öncesi bir konuşma yapan Soylu, "Bizde öncelik İslami ritüel, Nisan ayında Moğolistan'da Şaman düğünü, Allah nasip ederse yazın da İstanbul ve Rize'de basına kapalı yakın dost, arkadaş ve aile eşrafının katılacağı mütevazi bir 'Kır düğünü' yapmak gönlümüzden geçmekte. Artık yeni adım attığım hayatımda muhafazakar, mütedeyyin bir hayat sürmek istiyorum. Evlilik kurumu sorumluluk ister, geçmişimde yeteri kadar çılgınlıklar yaptık. Artık durulma ve dingin bir hayat sürmek gerek. Benim de hep İslami ritüellerle izdivaç yapmak gönlümde vardı. Allah kalbime göre nasip etti. Geçmişte olaylı Marmara Gemisi sürecinde Kudüs ziyaretimde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yarı hacca nail olduk. Rabbim nasip ederse eşimle birlikte Mekke ve Medine ziyaretleri de yapmak istiyorum. Bu ziyaretler sonrasında da İslami kurallara göre hayatımı idame ettirmek istiyorum" dedi.

1973 yılında dünyaya gelen Seyhan Soylu, yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmişti. SİSİ - SEYHAN SOYLU KİMDİR? Herkes onu Sisi lakabı ile bilir. Tam ismi Seyhan Soylu olan Sisi, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Seyhan Soylu, “Sisi” lakabını kullanan ve sanat camiasında oldukça ünlü olan bir transeksüeldir. Tanınmış isimlerin menajerliğini yapan Seyhan Soylu (Sisi) televizyonculuğa da el atmıştı. Sisi (Seyhan Soylu) Elçilik görevlisi bir baba ve CHP kadın kolları üyesi öğretmen bir annenin üç çocuğundan biri olarak Samatya'da hayata başladı. Dünyaya erkek olarak gelen Soylu taa çocuk yaşından itibaren kendindeki değişikliklerin farkındaydı. O hep ileride kadın olacağı günlerin hayalini kurdu. İlk kez kadınlık hormonu almaya başladığında 13 yaşındaydı. Daha tüyleri bile çıkmamıştı... Sisi (Seyhan Soylu) asıl mesleği : Seyhan Soylu, hayatında ilk resmî dayağı, 14 yaşındayken, onu sıkıştırmak isteyen bir bekçiden yedi. Belki de bu dayak yüzünden polis olmak istedi... Polis olup kendi ve kendi gibi olanları korumak...