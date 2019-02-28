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Şişli Belediyesi önünde eylem! Maaşlarını alamayan işçiler ateş yakıp açlık grevine başladı!

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GÜNDEM  | 28.02.2019 04:01 | Son Güncelleme

Şişli Belediyesi'nde maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemini yapan işçiler, kafalarına bağladıkları kırımız kurdele ile açlık grevine başladı. Belediye önünde ateş yakan işçiler maaşlarını alıncaya kadar, grevi sürdüreceklerini belirtti.

Şişli Belediyesi önünde eylem! Maaşlarını alamayan işçiler ateş yakıp açlık grevine başladı!

Şişli Belediyesine bağlı çalışan temizlik işçileri, iş bırakma eyleminin ardından maaşlarını alabilmek için açlık grevine başladı. Şişli Belediyesi önünde ateş yakarak açlık grevine başlayan işçiler, maaşlarının yatırılmaması nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Şişli'de, belediye işçileri şubat ayı maaşını alamadığı için iş bırakmış, sokak ve caddelerde çöp yığınları oluşmuştu.

İşçilerin iş bırakma eylemi, işçilerin bağlı bulunduğu sendikanın genel merkezi tarafından sonlandırılma kararı alınmıştı. Bin 500 işçi için yapılan görüşmelerden ve alınan kararlara ilişkin bilgilendirilmediklerini savunan işçiler belediye önünde açlık grevine başladı.

Açlık grevini başlatan Genel İş Sendikası Şişli Şube Başkanı Zeynel Yiğit, maaşlarını alıncaya kadar eylemi sürdüreceklerini dile getirdi. Maaşlarının uzun bir süredir gününde yatırılmadığını ve maddi olarak zor duruma düştüklerini ileri süren Yiğit, “Bizim burada durmamızın sebebi maaşlarımızın yatmaması. İki gün önce daha önce iş bırakma eylemi yaptık, oturma yaptık. Maaşlarımızla ilgili görüşme taleplerimiz olmuştu ama sonuç alamayınca, iş bırakma eylemi kararı aldık. Çünkü ilk önce ayın 8’inde sonra 12’sinde sonra 22’sinde dediler, verdikleri hiçbir tarihte işçi maaşı yatırmadılar” dedi. Sendikaları tarafından alınan karara uyduklarını belirten Yiğit, ancak alınan kararda maaşa ilişkin bir bilginin olmadığını dile getirdi.

"MAĞDURİYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Evlerine bir çöp dahi alamayacak kadar ceplerinde para olmadığını ileri süren Yiğit, “Aldıkları kararda maaşlara yönelik bir bilgi yok. Ne zaman verecekleri de belli değil. Şuanda ikinci maaşımız girdi, biz de eylemimizi direnişimizi devam ettireceğiz. Görüşmelerde biz yoktuk, ilginç olan da o. Maaşlarla ilgili neler konuşuldu, neler yapıldı, bilgimiz de yok. Belki Şişli halkı çöplerden kurtuldu ama hala mağduriyetimiz devam ediyor. Maaşlarımızı alamadığımız için evimize bir çöp dahi alacak paramız yok cebimizde. Bunu ne acındırmak için söylüyoruz, ne de başka bir şey için söylüyoruz, bu gerçek. Çoğu arkadaşımız çok perişan, aileleriyle boşanacak duruma geldiler. O yüzden biz maaşlarımızın bir an önce yatırılmasını bir kez daha talep ediyoruz” diye konuştu.

"ADAYLAR YÖNLENDİRİYOR GİBİ AHLAKİ OLMAYAN BİR SÖYLEM VAR"

CHP’ye tepki gösteren Yiğit, “Adaylar yönlendiriyor gibi hiç ahlaki olmayan bir söylem, söyleniyor. Biz direniş yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik antipropaganda yapacak bir durumumuz yok.

Çok net söylüyorum, bizim maaşlarımızı ödesinler biz buradan kalkıp gidelim. Maaşlarımızı alana kadar da açlık grevine devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"ÇOLUĞUMUZUN ÇOCUĞUMUZUN RIZKI OLAN MAAŞIMIZI VERSİNLER"

Arkadaşlarının açlık grevine destek amaçlı orada bulanan işçi Köksal Aslanbaş, “Bizim belediyemizden tek istediğimiz, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı olan maaşımız. Bu maaşı isterken de kimseye siyasi malzeme olmak istemiyoruz ama bizim maaşımızı vermelerini istiyoruz. Bizim şube başkanımız bir açlık grevi mücadelesi veriyor, sonuna kadar yanındayız. Bu maaşlarımızı alana kadar da mücadelemiz devam edecek. Bunun suçlusu işçi değil, yöneticiler” ifadelerini kullandı.

İşçiler daha sonra "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atarak, maaşlarının yatırılmasını istedi.

İşçilerin eylemi devam ediyor. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şişli Belediyesi grev temizlik işçisi

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