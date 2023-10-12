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  4. Şişli’de bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Şişli’de bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

12.10.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Şişli’deki bir apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak’da bulunan 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet görevliler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın sırasında daire bulunan bir kişi, itfaiye görevlilerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan vatandaş, olay yerindeki ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

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yangın Şişli

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