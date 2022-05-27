Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişinin cesedi bulundu.
Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını belirledi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Y.S.B. (34), B.V. (27) ve Ö.A'nın (29) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri olay nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki incelemeleri sürüyor.
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