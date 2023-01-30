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Şişli'de çalınan cins köpeği sahibine satmak isteyen 2 zanlı yakalandı

30.01.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de çalınan cins köpeği, para karşılığı sahibine satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yorkshire Terrier cinsi köpeğinin çalındığını fark eden P.C, Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.D. olduğunu ve 7 ayrı suç kaydının bulunduğunu belirledi.

Daha sonra M.Ç. ve M.A. adlı kişilerin, P.C'yi arayarak köpeğin kendilerinde olduğunu, para karşılığında teslim edebileceklerini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheliler ile buluşma ayarlayan ekipler, M.Ç. ile M.A'yı çalınan köpekle yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Şişli köpek hırsızlık

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