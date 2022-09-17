Şişli'de denetimden kaçan sürücü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de denetim noktasında aracıyla polisten kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda yakalandı.

Valikonağı Caddesi'nde denetim faaliyeti yürüten trafik ekipleri, bir sürücüden aracının kontağını kapatarak inmesini istedi.

Ekiplerin ısrarlı uyarılarına rağmen otomobilden inmeyen sürücü, aracıyla kaçtı. Beyoğlu Dolapdere istikametine doğru ilerleyen sürücü, lastiğinin patlaması sonucu aracını durdurarak yaya olarak kaçmaya devam etti.

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince bir bina içerisinde yakalanan zanlı, Harbiye Polis Merkezine götürüldü.

- Ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

Ehliyetinin olmadığı ve hırsızlıktan arama kaydı bulunduğu belirtilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde trafik polisinin araç sürücüsünü araçtan inmesi için defalarca uyardığı görülüyor.

Polisin sürücü kapısına doğru gelmesini fırsat bilen şoförün önündeki araca çarparak kaçması ve bir polisin aracın peşinden koşması kameralarca kaydedildi.

