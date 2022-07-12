Şişli'de el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli’de el freni çekilmeyen park halindeki otomobil hareket ederek 2 kişiye çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mardin’den İstanbul’a gelen O.A. kiraladığı 34 EPS 791 plakalı otomobili, Mecidiyeköy’de bir cadde üzerinde park etti. El frenini çekmeyi unutan sürücü, araçtan inerek markete gitti.

Bu sırada park halindeki otomobil, hareket ederek durakta minibüs bekleyen yayalar Çiğdem Saraç ve Sündüz Yılmaz’a çarptı. Çiğdem Saraç, otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, otomobili iterek Saraç’ı aracın altından çıkardı.

Yaralı iki kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme yapan polis, otomobil sürücüsü O.A’yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. O.A, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

