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Şişli'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

16.01.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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Şişli'de, farklı tarihlerde evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, şüphelilerin farklı tarih ve adreslerde evlere girip çıktığını tespit etti.

Ekipler, ilçede gerçekleştirilen farklı tarihlerdeki hırsızlık olaylarında, Duatepe, Bozkurt ve Fulya mahallelerinde 306 bin lira değerinde ziynet eşyası, 6 bin TL, 300 dolar, 2 altın küpe, 1 pırlanta, 2 altın yüzük, 2 altın kolye, 2 cep telefonu ve 10 milyon lira değerinde eşya çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 6 kişilik şüpheli grubundan kimliğini belirlediği F.Ç. ile A.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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