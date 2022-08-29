Şişli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi'ndeki bir binanın dördüncü katında tek başına kalan kişiden haber alamayan komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, evde kalan kişinin yere düşmüş şekilde hareketsiz yattığını tespit etti.

Sağlık ekipleri, 89 yaşında olduğu belirtilen ancak ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze morga kaldırıldı.



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