Şişli’deki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli’de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye yöre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı üzerinde Okmeydanı yönüne seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 CIL 194 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı tedavi altına alınmak üzere Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.



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