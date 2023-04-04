Şişli'deki ölümlü trafik kazası davasında İETT şoförünün 6 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet T. ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre, sanığın dava konusu olayda tali kusurlu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanık, gelen raporu kabul etmezken, avukatı Deniz Kaya ise müvekkilinin kazanın meydana gelmemesi için elinden geleni sarf ettiğini, olayın ölen kişinin aniden yola çıkmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Müvekkilinin olay anında direksiyonu aniden sola kırdığını ve alınabilecek tüm önlemleri aldığını savunan Kaya, beraat talebinde bulundu.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapor, kaza tespit tutanağı ve bütün deliller dikkate alındığında sanığın, yolun karşısına geçmekte olan Remezan Taner'e çarparak taksirle ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Mütalaada, sanık Ahmet T'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet T'nin İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle 23 Ağustos 2021'de Harbiye'den Osmanbey'e doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

Otobüsün, Harbiye Askeri Müzesi yakınında Ahmet T'nin dikkatsizliği sonucu yolun karşısına geçmekte olan Remezan Taner'e çarptığı ifade edilen iddianamede, Taner'in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, sanığın asli kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

