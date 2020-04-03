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Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.04.2020 20:05 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3.

Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3. derece arkeolojik sit alanı olan Araç ilçesine bağlı İhsanlı Köyü Kamerördük Mevkisinde yaptığı devriye faaliyeti esnasında kaçak kazı yapan 3 kişiyi malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2019 yılında 3’üncü derece sit alanı ilan edilen alandaki oda mezarını genişleterek ve derinleştirerek kazı yapan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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