Sivas Alp Takımı Türkiye 3.’sü oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası” yarışları Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde yapıldı.

Sıfırın altında -15 derece soğuk havanın etkili olduğu kayak merkezinde sporcular dereceye girebilmek için kar fırtınası olmasına rağmen dondurucu soğuklarda kıyasıya yarıştı. 16 ilden 290 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular özel piste kurulan kapılardan en hızlı aşağıya inmek için mücadele etti.

Sivas’ı temsilen yarışlara tecrübeli antrenörler nezdinde katılan Sivas Alp Takımı, yarışlarda kıyasıya mücadele ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Üçüncülük kupasını Sivas’a getiren kayakçılar, Sivas kayak camiasını sevince boğdu.

Kayak İl Temsilcisi İrfan Erzurum ise, kente derece ile dönen sporcuları tebrik ederek; “Erzincan Ergan Kayak Merkezinde düzenlenen “Analig Türkiye Kayak Yarışmalarında” Sivas Alp Takımımız 16 il 290 sporcunun arasından sıyrılarak Türkiye 3.’sü olmuştur. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz” dedi.



