YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas Alp Takımı Türkiye 3.’sü oldu

Sivas Alp Takımı Türkiye 3.’sü oldu

SİVAS HABERLERİ  | 19.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası” yarışları Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde yapıldı.Sıfırın altında -15 derece soğuk havanın etkili olduğu kayak merkezinde sporcular dereceye girebilmek için kar fırtınası olmasına rağmen dondurucu soğuklarda kıyasıya yarıştı.

Sivas Alp Takımı Türkiye 3.’sü oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası” yarışları Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde yapıldı.
Sıfırın altında -15 derece soğuk havanın etkili olduğu kayak merkezinde sporcular dereceye girebilmek için kar fırtınası olmasına rağmen dondurucu soğuklarda kıyasıya yarıştı. 16 ilden 290 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular özel piste kurulan kapılardan en hızlı aşağıya inmek için mücadele etti.
Sivas’ı temsilen yarışlara tecrübeli antrenörler nezdinde katılan Sivas Alp Takımı, yarışlarda kıyasıya mücadele ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Üçüncülük kupasını Sivas’a getiren kayakçılar, Sivas kayak camiasını sevince boğdu.
Kayak İl Temsilcisi İrfan Erzurum ise, kente derece ile dönen sporcuları tebrik ederek; “Erzincan Ergan Kayak Merkezinde düzenlenen “Analig Türkiye Kayak Yarışmalarında” Sivas Alp Takımımız 16 il 290 sporcunun arasından sıyrılarak Türkiye 3.’sü olmuştur. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz” dedi.

Sivas Alp Takımı Türkiye 3.’sü oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

Sivas Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
12:51
İkindi
15:49
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

Sivas Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Çarşı Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Doğalgaz Kullanımı Yorganları İnceltti

Doğalgaz Kullanımı Yorganları İnceltti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.