Sivas Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Sivas Belediyesinde 169 güvelik personeli ve 74 geçici işçiyi kapsayan 2 yıllık toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sivas Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan 2 yıllık sözleşme 169 güvenlik personeli ve 74 geçici işçiyi kapsıyor. Özbelsan A.Ş. yemekhanesinde düzenlenen imza törenine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek, ÖZBELSAN A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kuzu, Belediye Başkan Yardımcıları, bazı birim müdürleri, güvenlik personeli ve belediye bünyesinde çalışan mevsimlik işçiler katıldı.

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Biz Sivas Belediyesi olarak işçisiyle memuruyla ÖZBELSAN personeliyle hiçbir ayrım yapmadan başkanından en alt biriminde çalışan mesai arkadaşımıza kadar bir aileyiz. Biz 2500 kişilik aile olarak bizi biz yapan değerlerle sultan şehrimize hizmet edeceğiz. Biz idareci olarak insanı merkeze alan hemşehrilerimizi merkeze olarak insan odaklı hizmetler etmeye devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını önce kendi ailemiz içerisinde uygulayacağız. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan verin diyen bir inancın mensubu olarak imkanlarımız dahilinde en güzelini en iyini vereceğiz verdik de helali hoş olsun’’ dedi.