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Sivas Belediyesinden halk otobüslerine "gelir desteği"

10.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis kararı doğrultusunda halk otobüslerine ücretsiz biniş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli bireyler ve refakatçilerinin tamamı için indirimli tarife üzerinden halk otobüsü esnafına destekte bulunulacak

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, ücretsiz binişler için özel halk otobüsü esnafına gelir desteğinde bulunulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, halk otobüslerine ücretsiz biniş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli bireyler ve refakatçilerinin tamamı için indirimli tarife üzerinden destekte bulunulacak.

Bilgin, açıklamada yer alan ifadelerinde, Kovid-19 salgını sürecinden en çok etkilenen kesimin esnaflar olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde tüm esnaf gruplarının yanlarında yer aldıklarını aktaran Bilgin, esnafa 3 defa nakdi destek sağladıklarını, belediye kiracılarından 7 ay kira almadıklarını ve 2 yıl boyunca kira artışı yapmadıklarını aktardı.

Toplu taşımaya 1 yılı aşkın süredir destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Bilgin, "Ocak ayında halk otobüsü esnaflarının haklı bir talebi oldu. Biniş ücretlerinde artan fiyatlara oranla biraz artırım gerekiyordu. Bu konuyu da meclisimizde tartıştık ve bir miktar artış sağlamış olduk. Yine TBMM'de çıkarılan bir yasa ile meclisimiz toplu taşımaya ilişkin olarak 'gelir desteği ödemesi yapabilir' diye bir yetki verdi. 'Yapar' diye bir hüküm yok. Ocak ayında yasa çıkar çıkmaz bu konuyu komisyonumuza havale ettik." ifadelerini kullandı.

- Belediyeye maliyeti 8 milyon lira

Bilgin, teklifin kabul edildiğini ve Türkiye'deki ilk uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"65 yaş üzeri hemşerilerimize, engelli kardeşlerimize ve refakatçisinin tamamına indirimli tarife üzerinden destek vereceğiz. Ayrıca göreve geldiğimiz andan itibaren toplu taşımaya destek olmak adına belediyeye ödenen 420 bilet işgaliye bedelini meclis üyelerimizin de kararıyla 210 bilete düşürmüştük. Bu hala devam ediyor. Yeni alacağımız kararla gelir desteği ödememiz tüm otobüsçü esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Devletimiz bir yasa çıkardı, '65 yaş üstü her hemşerimiz toplu taşımalardan ücretsiz yararlanacak.' dedi. Bu yasaya tüm halk otobüsçülerimiz uyacak. Bundan sonra otobüs esnafımızın bahanesi de yok. Ücretsiz binen vatandaşlarımızın ücretlerini de biz ödüyoruz. Biz şehrimizdeki toplu ulaşımda sıfır şikayet istiyoruz. Bu desteğimizin belediye bütçemize maliyeti 8 milyonu buluyor, helali hoş olsun."

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